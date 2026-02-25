Napoli cosa sta succedendo alla difesa? 27 gol subiti e 206 partite saltate per infortunio

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo una fase complicata in difesa, con 27 gol subiti e 206 partite saltate a causa di infortuni. La rosa presenta diverse assenze di giocatori chiave, che hanno influenzato la solidità del reparto difensivo. La situazione continua a destare preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre la squadra cerca di adattarsi alle numerose assenze.

Oltre le polemiche arbitrali c'è una cruda realtà numerica: la retroguardia azzurra ha perso la sua imperforabilità, zavorrata da un'emergenza medica senza precedenti nella storia recente del club. EMERGENZA TOTALE. Il Napoli di Antonio Conte sta affrontando una crisi strutturale che va oltre la singola sconfitta di Bergamo. I dati stagionali evidenziano un crollo difensivo: 27 gol subiti totali (di cui 21 in Serie A), eguagliando già il dato dell’intera scorsa stagione. La squadra non chiude con un clean sheet dal 17 gennaio. Alla base di questa fragilità (soprattutto sulle palle alte) c’è un’ecatombe clinica senza precedenti: 30 infortuni stagionali che hanno coinvolto 24 giocatori, per un totale di 206 partite saltate cumulativamente. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

