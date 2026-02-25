Napoli | camorra e sanità inchiesta sul San Giovanni Bosco

Un’indagine rivela che l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è stato coinvolto in un sistema di pressioni mafiose, che avrebbe influenzato le decisioni interne. La causa principale sembra essere l’interesse delle organizzazioni criminali di controllare il settore sanitario locale. Gli investigatori hanno raccolto prove di pressioni e intimidazioni rivolte al personale medico. La situazione si aggrava con la presenza di figure legate alla camorra all’interno della struttura.

NAPOLI, 25 febbraio 2026 – Un sistema di presunti condizionamenti mafiosi avrebbe interessato l’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L’indagine sul Clan Contini descrive un intreccio tra affari illeciti, minacce e collusioni che avrebbe coinvolto attività interne alla struttura sanitaria. L’operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, coordinata dalla Dda, ha portato a quattro provvedimenti cautelari. Contestate truffe assicurative attraverso falsi sinistri, gestione irregolare di servizi di bar e distributori e presunte agevolazioni per ricoveri e certificazioni mediche. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe garantito favori a esponenti del clan e gruppi satellite, arrivando anche al trasporto illecito di salme in ambulanza. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestatiIl clan mafioso ha preso il controllo dell'ospedale San Giovanni Bosco a Napoli, causando l'arresto di quattro persone, tra cui un avvocato.

