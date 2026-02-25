Napoli Basket cerca un playmaker dopo l' infortunio di Mitrou-Long

GeVi Napoli si muove per trasformare una ripartenza in una riorganizzazione efficace, accelerata dall’infortunio di Naz Mitrou-Long. La frattura della falange distale del IV dito della mano destra è stata riportata durante la Final Eight di Coppa Italia contro la Virtus Bologna e, successivamente, certificata a livello nazionale con la convocazione in Grecia. I tempi di recupero sono stimati in almeno un mese, una finestra che impone al club di valutare nuove soluzioni nel ruolo di playmaker e di rafforzare la rosa già prevista. La stagione resta orientata all’obiettivo playoff, ma la dinamica richiede interventi mirati sul layout di gioco e sull’equilibrio interno. La situazione tecnica e organizzativa impone una riorganizzazione strategica del roster per coprire l’assenza di Mitrou-Long e per mantenere competitivo il cammino stagionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Guerri Napoli vince una battaglia infinita contro Cantù 98-86: Mitrou-Long spaziale

Basket A2 | La Libertas si rinforza, ingaggiato il playmaker Lorenzo Penna: la scheda

Temi più discussi: Guerri Napoli, missione playoff: arriva il restyling. Coach Magro chiama rinforzi USA; Napoli Basket, pronto un colpo in entrata: accordo vicino con Nick Marshall; Napoli Basket, Nick Marshall a un passo dopo l’infortunio a Mitrou-Long; Dopo il ko in Coppa Italia, Mitrou-Long scrive una lettera ai tifosi del Napoli Basket.

Napoli Basket cerca anche un sostituto per Mitrou-Long?Il Napoli Basket è al lavoro sul mercato, con alcuni nomi che stanno girando in queste ore. Due sono gli innesti preventivati dal club Azzurro, ovvero un'ala che ... pianetabasket.com

Guerri Napoli: in arrivo Nick Marshall. Stop di un mese per Mitrou-LongCon 6 sconfitte nelle ultime sette partite, la Guerri Napoli sta pensando seriamente a cambiare pelle per il rush finale del campionato 2025-2026 LBA con nuovi innesti, con una ... pianetabasket.com

La nota di Napoli Basket - facebook.com facebook