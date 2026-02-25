Tempo di lettura: 2 minuti La doppietta di Lukaku e il rientro in campo di Anguissa. Sono due le buone notizie per il Napoli nell’allenamento oggi contro il Giugliano, squadra di serie C, vinto 4-0 da una squadra che riceve buone notizie dall’infermeria. Quella principale riguarda il centrocampista camerunense, infortunato dal 9 novembre e che non gioca con la maglia azzurra da 107 giorni. Anguissa sta finalmente riprendendosi e ha giocato 45?, dimostrando di sentirsi davvero bene e con la voglia di tornare in campo. Il centrocampista è un uomo chiave del Napoli di Conte, facendo filtro a centrocampo e rendendo imprevedibile l’attacco azzurro con penetrazioni centrali, ma a novembre in ritiro con la nazionale si era procurato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Anguissa torna in campo: McTominay ancora out

Leggi anche:

Napoli, Zambo Anguissa torna il prossimo fine settimana: fissata la partita per il ritorno in campo

McTominay ancora fermo, sono già quindici giorni. E, come per Anguissa, nessuno sa quando tornerà

Serie A : Napoli in campo per riscattarsi dopo la delusione di Bergamo

Temi più discussi: Napoli, De Bruyne torna in città: vicino il rientro di Anguissa; Anguissa torna in gruppo e punta il Verona: e De Bruyne...; Napoli, Anguissa torna in gruppo dopo l'infortunio: quando sarà convocato, quando torna titolare e la sua gestione; Napoli, Anguissa torna in gruppo, può esserci col Verona.

Anguissa torna in gruppo: punta al rientro a Verona! Le ultime su De BruyneBuone notizie per Antonio Conte e per il Napoli: Frank Zambo Anguissa - come anticipato da TuttoNapoli.net - è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i problemi fisici. Il ... tuttonapoli.net

Corriere dello Sport: Napoli, test con il Giugliano: Anguissa e McTominay sotto osservazioneIl Napoli torna in campo a Castel Volturno per un nuovo allenamento congiunto, ormai diventato un appuntamento fisso nella programmazione settimanale. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello ... napolipiu.com

Infortunio Anguissa, staff a lavoro per il reintegro: la situazione Eugenio Albarella, Prepararore Atletico ex Napoli - Staff di Fabio Cannavaro alla guida dell’Uzbekistan, in esclusiva ai microfoni di Napolità Intervista a cura di Mariacristina Strazzullo e Pietro - facebook.com facebook

#Napoli-Giugliano 4-0, doppietta Lukaku e buone notizie su Anguissa: i dettagli x.com