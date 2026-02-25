Napoli allarme McTominay | il Bentegodi diventa un esame verità

Verso Verona-Napoli: lo scozzese resta in dubbio e Conte cerca soluzioni d'emergenza per non perdere il treno Champions. A poche ore dal delicato impegno del Bentegodi, il Napoli di Antonio Conte si ritrova immerso in una congiuntura tecnica critica che rischia di compromettere la corsa al quarto posto. Dopo il pesante KO subito per mano dell’Atalanta, la compagine azzurra è attesa da una sfida cruciale contro l’Hellas Verona, resa ancor più strategica dall’imminente scontro diretto tra Roma e Juventus. Tuttavia, l’attenzione del sodalizio partenopeo è interamente catalizzata dalle condizioni di Scott McTominay: l’ex Manchester United, assente dal secondo tempo della gara contro il Genoa, resta il grande punto interrogativo di una mediana che, senza i suoi inserimenti e la sua fisicità, ha smarrito la via della vittoria. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Mattino, le speranze di vedere lo scozzese in campo a Verona sono ridotte al lumicino. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Napoli, allarme McTominay: lo scozzese non convocato da Conte contro il ComoNapoli salta l’appuntamento con Scott McTominay.

Temi più discussi: Napoli, Conte lancia l'allarme: Non si capisce bene quando potrà tornare McTominay; Napoli, McTominay senza filtri su Conte e svela due retroscena su infortunio e rinnovo; Arbitri, il Napoli alza la voce: De Laurentiis chiede spiegazioni a Gravina; Allarme Napoli: ennesimo lungo stop, con la Dea ranghi ridotti.

Infortunio McTominay: Conte lancia un nuovo allarme! De Bruyne e Lukaku…Infortunio McTominay - Brutte notizie per il Napoli: nuovo allarme sul rientro di McTominay, ma anche su De Bruyne e ... fantamaster.it

Infortunio McTominay, Napoli in ansia: Conte lancia un nuovo allarme!Infortunio McTominay - Brutte notizie per il Napoli e per i fantallenatori, che rischiano di dover fare ancora a meno di ... fantamaster.it

Napoli, bonifica di Bagnoli: “Evitiamo notizie da procurato allarme” x.com

Il vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Hilarry Sedu, a seguito del tentato rapimento di alcuni bambini, ha lanciato l’allarme sui suoi profili social, invitando i genitori a tenere alta l’attenzione. Uno degli ultimi episodi si è verificato pochi giorni fa a - facebook.com facebook