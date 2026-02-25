Mussomeli | dibattito sulla riforma giustizia ecco i punti chiave

Un incontro pubblico a Mussomeli affronta la riforma della giustizia, causata dalle recenti proposte di modifica legislative. I cittadini partecipano per capire come cambieranno i processi e le procedure giudiziarie. Durante l’evento, esperti spiegano i punti principali e rispondono alle domande del pubblico. La discussione si concentra anche sui possibili effetti sulla velocità delle cause e sull’indipendenza degli avvocati. La riunione si conclude con un dibattito aperto tra presenti.

Il referendum sulla riforma della giustizia è al centro di un incontro pubblico a Mussomeli, un appuntamento che promette di illuminare i cittadini su una delle questioni più complesse e attuali del nostro Paese. Venerdì 28 febbraio, alle 17:15, le sale di Palazzo Sgadari si trasformeranno in un crocevia di idee e dibattiti, con l'obiettivo di chiarire i punti salienti della riforma in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo. L'iniziativa è promossa dal Comitato Sì Riforma e si preannuncia come un momento cruciale vuole comprendere le ricadute della riforma sul sistema giudiziario. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, che porterà il saluto istituzionale della città.

