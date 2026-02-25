Musica lo studio continua | c’è il bando

Una nuova iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare i collegamenti tra le istituzioni musicali di Siena. La causa è un progetto che mira a valorizzare gli scambi tra le scuole di musica locali e a promuovere collaborazioni concrete. La proposta prevede un bando per sostenere attività condivise e migliorare le opportunità per studenti e artisti. Questa strategia punta a rafforzare il ruolo della città come centro musicale attivo e aperto.

I punti di contatto fra le Istituzioni musicali possono creare importanti opportunità, facendo di Siena un polo sempre più attrattivo. Ecco Synthesis, il consorzio formato da Siena Jazz in qualità di capofila del progetto, insieme ad Accademia Musicale Chigiana e Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, conferma per le tre istituzioni il ruolo di eccellenza nella formazione musicale contemporanea, offrendo ai giovani musicisti uno spazio concreto di crescita, sperimentazione e inserimento professionale nel panorama artistico internazionale. È online sul sito ufficiale di Siena Jazz il bando di selezione per partecipare alla Residenza artistica musicale "Synthesis", progetto finanziato per favorire la crescita professionale di giovani musicisti (Ram). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Perché si continua a ripetere lo stesso errore? Te lo rivela lo studio UniboPerché tendiamo a ripetere gli stessi errori, anche quando conosciamo le alternative migliori? È la domanda che si sono posti ricercatori dell’Università di Bologna, il cui studio, pubblicato su ‘The Journal of Neuroscience’, analizza i meccanismi cognitivi alla base di questo comportamento.

IGDA Emilia Romagna | Q&A con Corvo Studio (Easy Red 2): un successo silenzioso

Milano Cortina, dallo studio 'Tiny Idols' i costumi dell'apertura Paralimpiadi(ANSA) - VERONA, 17 FEB - Lo studio creativo Tiny Idols, fondato e diretto dalla veneta Silvia Ortombina, firma i costumi di Life in Motion, la Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026, in pr ... msn.com

