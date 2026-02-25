musica e cinema al mercurio pigneto a roma la festa di soundscape post il 27 febbraio

AL MERCURIO PIGNETO LA FESTA DI SOUNDSCAPE POST Il 27 febbraio un appuntamento per celebrare la chiusura di MIX&TRICKS UNDER 35 Otto giovani compositrici e compositori hanno lavorato negli ultimi mesi sul mix dei propri brani, i provini con cui hanno avuto accesso al corso Mix & Tricks, dedicato alla generazione under 35, organizzato da Soundscape Post e vincitore del bando SIAE Per Chi Crea. Il 27 febbraio dalle ore 19.00, nel salotto di Mercurio Pigneto, a Roma, con una festa gratuita e aperta al pubblico presenteranno il loro lavoro. Brani realizzati con la supervisione dei docenti e dedicati alla sonorizzazione del cortometraggio di Giulia Grandinetti “Majonezë”. Alla presenza della regista e di addetti ai lavori, studenti e studentesse racconteranno il loro percorso, in una serata che sarà anche un’opportunità per mettersi alla prova in ambito professionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

