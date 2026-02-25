Musica | a Novara concerto omaggio a Claudio Baglioni

Venerdì 27 febbraio a Novara arriva il concerto omaggio a Claudio Baglioni. L'appuntamento è alle 21 sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro, con una serata dedicata a un artista annoverato fra gli esponenti di maggior successo commerciale della musica leggera italiana, con oltre cinquant'anni di carriera. A omaggiare Baglioni sarà il Diviso Duo di Michael Feraris ed Enrico Hofer. L'ingresso alla serata costa 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.viaoxiliaquattro.com. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

