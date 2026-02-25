Musei gratuiti teatro per grandi e piccini musica e cultura | tutto quello che c' è da fare nel fine settimana

Torna Domenica al museo, per scoprire le bellezze del territorio senza pagare il biglietto d'ingresso e c'è spazio per spettacoli di prosa, commedie dialettali, testi per bambini, musica Febbraio volge al termine e lascia il posto a marzo, in un fine settimana denso di appuntamenti per grandi e piccoli. Anche in questa occasione, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti in tutta la provincia: potete lasciarvi ispirare, o consultare direttamente la sezione dedicata, dove è presente anche la sezione cinema. MUSEI. Torna Domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito nei musei archeologici e nei siti culturali statali, ogni prima domenica del mese, compreso marzo 2026; a Chieti, ci sarà occasione di scoprire le collezioni del museo La Civitella e di Villa Frigerj. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Musei gratuiti, grandi nomi a teatro, musica e cultura: tutti gli eventi del fine settimana

“Alice nel Paese delle Meraviglie”: la favola amata da grandi e piccini al Teatro Apparte

