Mura di Bergamo il percorso multilingua si amplia | anche con nove panchine

La decisione di aggiungere nove panchine lungo le Mura di Bergamo nasce dall’esigenza di rendere più accogliente il percorso. Il Comune ha scelto di intervenire per offrire ai visitatori e ai residenti spazi di sosta e relax, valorizzando un simbolo della città. Ora, chi percorre il cammino può fermarsi più facilmente, apprezzando i dettagli di un patrimonio che rappresenta molto più di una semplice cinta difensiva. La novità si inserisce in un progetto di riqualificazione in corso.

Le Mura fanno parte della nostra geografia emotiva prima ancora che urbana. Sono la passeggiata della domenica, il punto in cui portare qualcuno “a vedere Bergamo”, il luogo dove rallentare e ritrovare una misura. Ci siamo saliti per il panorama, per prendere fiato, per sentirci dentro la città guardandola dall’alto. Oggi a quel gesto familiare si sovrappone un livello in più: un racconto che si accende mentre si cammina e trasforma il percorso in esperienza. Martedì 24 febbraio, tra Piazzale Sant’Agostino e la panchina di via Fara, il Museo delle storie di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno presentato l’evoluzione di “Mura di Bergamo: il Percorso”, il walkcast che accompagna cittadini e visitatori lungo i cinque chilometri della cinta veneziana patrimonio UNESCO. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

