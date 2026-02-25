Muore cadendo da un solaio | nuovo incidente sul lavoro
Stava lavorando ieri al rifacimento di un solaio il 61enne muratore Rocco Costantino di Siano quando sarebbe caduto all’interno di un cantiere edile in via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni. È stato trasportato all’ospedale metelliano da un compagno di lavoro il quale ha riferito che sarebbe caduto da un’auto. Questa notte, poi, l’ospedale ha avvertiti i carabinieri perché non riusciva a individuare la reale causa che ha portato alle lesioni sul corpo del 61enne sianese. Avviate immediate le indagini, i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno scoperto che si trattava di un infortunio sul lavoro. Le indagini sono in corso per stabilire le esatte cause del decesso e la dinamica dell’incidente. Inchiesta della procura di Nocera Inferiore e dei militari del Reparto territoriale agli ordini del tenente colonnello Gianfranco Albanese. Blitz dei NAS in Campania: supermercato chiuso, carenze igieniche nelle celle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
