Municipio Roma VII | chiuso parco bimbi a Cinecitta’ assessora Verde a lavoro per riaprire

Chiude il parco Casa dei Bimbi a Cinecittà Est, Municipio Roma VII, un importante punto di riferimento per le famiglie del quartiere. Questo spazio verde non solo offre aree di svago, ma ospita anche la biblioteca omonima. La chiusura è avvenuta ieri, a seguito del ferimento di un bambino causato da un blocco di granito divelto. Le autorità competenti, dopo un sopralluogo, hanno deciso di apporre i sigilli al parco. Questo polmone verde della zona, nonché polo culturale e sociale, accoglie ogni giorno centinaia di bambini che, dopo le lezioni, trascorrono del tempo all’aria aperta tra altalene e scivoli. La biblioteca, inoltre, è un punto di incontro per piccoli lettori e scolaresche, offrendo numerosi servizi. Mobilitazione per la riapertura del parco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

