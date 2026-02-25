Mps-Mediobanca ombre sul listino

Mps e Mediobanca sono al centro di un'indagine dopo che la Consob ha analizzato i movimenti di mercato registrati intorno alla comunicazione della fusione. La causa risiede nelle variazioni dei prezzi delle azioni che si sono verificate prima e dopo l’annuncio ufficiale, con particolare attenzione alle operazioni sospette. Gli analisti seguono con attenzione le eventuali conseguenze di questa verifica, mentre le negoziazioni continuano senza sosta.

Non c'è pace attorno alla partita Mps-Mediobanca. Secondo fonti finanziarie, la Consob avrebbe acceso un faro sui movimenti di mercato registrati nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'annuncio della fusione con contestuale delisting di Piazzetta Cuccia. Non si tratterebbe, allo stato, di un procedimento formale, ma di verifiche preliminari volte a ricostruire flussi e tempistiche delle operazioni effettuate a cavallo della comunicazione ufficiale. L'attenzione della Consob si concentrerebbe sull'intervallo temporale tra la prima indiscrezione - trapelata giorni prima dell'annuncio - circa la determinazione del ceo Luigi Lovaglio di accelerare il dossier fusione, anche alla luce di un pressing attribuito alla Bce, e la diffusione della nota ufficiale.