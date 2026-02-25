Mps-Mediobanca ombre sul listino
Mps e Mediobanca sono al centro di un'indagine dopo che la Consob ha analizzato i movimenti di mercato registrati intorno alla comunicazione della fusione. La causa risiede nelle variazioni dei prezzi delle azioni che si sono verificate prima e dopo l’annuncio ufficiale, con particolare attenzione alle operazioni sospette. Gli analisti seguono con attenzione le eventuali conseguenze di questa verifica, mentre le negoziazioni continuano senza sosta.
Non c'è pace attorno alla partita Mps-Mediobanca. Secondo fonti finanziarie, la Consob avrebbe acceso un faro sui movimenti di mercato registrati nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'annuncio della fusione con contestuale delisting di Piazzetta Cuccia. Non si tratterebbe, allo stato, di un procedimento formale, ma di verifiche preliminari volte a ricostruire flussi e tempistiche delle operazioni effettuate a cavallo della comunicazione ufficiale. L'attenzione della Consob si concentrerebbe sull'intervallo temporale tra la prima indiscrezione - trapelata giorni prima dell'annuncio - circa la determinazione del ceo Luigi Lovaglio di accelerare il dossier fusione, anche alla luce di un pressing attribuito alla Bce, e la diffusione della nota ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Inchiesta Mps-Mediobanca, Salvini: “Indagine basata sul nulla”L'inchiesta su Mps e Mediobanca ha suscitato reazioni politiche, con Salvini che definisce le indagini
Leggi anche: Consob: sul caso Mps-Mediobanca non sussiste alcun patto occulto
Temi più discussi: Mps-Mediobanca ombre sul listino; Tra opportunità e sfide, Mps progetta delisting di Mediobanca; Mps vuole profili internazionali per il nuovo cda. Ecco le linee guida per le candidature, ma resta il nodo dell’ad; Mib ancora in rally spinto da MPS e Mediobanca.
Mps-Mediobanca tra luci e ombre, ecco cosa dicono i primi risultati del nuovo gruppo su ricavi, costi e strategiaMps spinge sulle commissioni, ma l’incertezza rallenta Piazzetta Cuccia. E adesso il mercato attende il nuovo piano industriale di Lovaglio ... milanofinanza.it
Mps approva fusione con Mediobanca/ Ok liste Cda e delisting in Borsa: la decisione su Assicurazioni GeneraliCdA di Mps approva la fusione con Mediobanca e punta al piano industriale ormai imminente: delisting, Generali, Cda, ecco cosa è stato deciso ... ilsussidiario.net
Addio Mediobanca: il 27 febbraio il nuovo piano di Banca MPS x.com
Il finanziere che nel 1985 inventò in Italia le scalate ostili, con l'operazione Bi-Invest, approva governo e Siena sull'affare Mps-Mediobanca. “Non sono di certo uno che salta sul carro dei vincitori - dice - ma devo dar atto che in questa occasione il governo Mel - facebook.com facebook