Nuovo appuntamento per Mov*at, la rassegna di danza contemporanea realizzatadall'associazione nòva con la Fondazione Teatro Faraggiana, in collaborazione conPiemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito. Giunta al quarto appuntamento, la rassegna prosegue sabato 28 febbraio con "Alexis 2.0", coreografia di Aristide Rontini, interpretata in scena da Cristian Cucco, in programma allo Spazio nòva. Lo spettacolo prende ispirazione da "Alexis o il trattato della lotta vana", primo romanzo pubblicato nel 1929 dalla scrittrice francese Marguerite Yourcenar. Nel testo, una lunga lettera del protagonista - musicista di professione - tenta di dichiarare alla moglie la propria omosessualità, dando voce a un conflitto interiore profondo e complesso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Casse di espansione Senio. Rontini: "Avanti coi lavori""È stato predisposto ed è in fase di approvazione un intervento che porterà già nel 2026 le casse di Tebano e Cuffiano a una configurazione più...

Discussioni sull' argomento Mov*at: a Novara arriva Alexis 2.0 di Aristide Rontini; A nòva va in scena Alexis 2.0: il corpo racconta la fatica e il coraggio del coming out; A marzo il cibo di strada torna a Novara con FoodX; Matteo Saudino ad Arona con il suo nuovo libro Anime fragili.

Alexis 2.0 si ispira all’omonimo romanzo di Marguerite Yourcenar in cui un musicista dichiara alla moglie la sua omosessualità attraverso una lettera. Il coreografo Aristide Rontini parte da questo romanzo epistolare per condurre una ricerca coreografica che i - facebook.com facebook