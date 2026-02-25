Moussa Sangare è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni

La corte d’assise di Bergamo ha condannato in primo grado all’ergastolo il 31enne Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni: è la la donna di 33 anni uccisa nel luglio del 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il caso ha ricevuto molte attenzioni da parte dei media, alimentate anche dall’iniziale difficoltà nelle indagini, oltre che dall’attenzione che casi di cronaca come questi spesso ricevono. Il tribunale ha condannato Sangare per omicidio volontario, con tre aggravanti: premeditazione, futili motivi e minorata difesa. In altre parole, secondo il tribunale Sangare avrebbe ucciso Verzeni perché voleva ucciderla e non per errore, pianificandone l’assassinio, senza un movente comprensibile e in una situazione in cui lei non poteva difendersi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

