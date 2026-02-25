Mourinho e il Mourinhismo o lo ami o lo odi | i tre anni che hanno segnato e diviso l’universo Real Madrid As

Il mourinhismo non conosce sfumature: o lo ami o lo detesti. A Real Madrid è stato religione e fanatismo, rivoluzione e frattura. E a distanza di anni la ferita, a Madrid, non si è mai davvero rimarginata. Stasera Mourinho torna al Bernabeu (sia pure in tribuna per squalifica) per Real Madrid-Benfica. Ne scrive As L’origine del mito affonda nelle notti incandescenti contro il Barcelona. Già nel 2006, quando criticò l’espulsione di Del Horno per un intervento su Messi liquidandolo come “buon vecchio teatrino”, una parte del Bernabéu iniziò a guardarlo con simpatia. Ma fu l’epopea all’Inter, culminata con l’eliminazione del Barça di Guardiola, a consacrarlo agli occhi del madridismo. Da lì in poi, Mourinho diventò più di un allenatore: un simbolo identitario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

