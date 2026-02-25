Moto volanti acrobati e cascate d' acqua | arriva l' esperienza estrema di Gravity

Piloti che volano con le moto freestyle, equilibristi, acrobati e illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. È davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla compagnia di "Gravity", non casualmente intitolato Equilibrium - Extreme Live Experience, dal 22 febbraio all'8 marzo nell'area commerciale di Via Umaz zona Viale Europa a Ravenna.Lo show è il connubio fra arti performative, discipline acrobatiche, danza, magia e sport, e si terrà su un palco moderno ricco d'effetti acquatici. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo spettacolo di due ore andrà in scena venerdì e sabato alle 17 e alle 21 e la domenica alle 15.30 e alle 18, mentre in settimana un solo show alle 17 il lunedì e uno altrettanto il giovedì. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

