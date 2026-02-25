Morto a 24 anni schiacciato tra due camion le ipotesi della Procura

Carmine Albero, 24 anni, ha perso la vita a causa di un incidente in un deposito di logistica a Nocera Inferiore. La causa principale potrebbe essere un errore nelle manovre o un malore improvviso, secondo le prime ipotesi degli investigatori. Albero è rimasto schiacciato tra due camion mentre si trovava nell’area di lavoro. La scena dell’incidente ha richiamato l’attenzione di tutti gli operai presenti. La polizia sta ancora indagando sulle cause esatte dell’incidente.

Un malore o un errore nella manovra, sono queste le due ipotesi che ruotano intorno al decesso di Carmine Albero, il 24enne di Sarno rimasto schiacciato mortalmente l'altro ieri a Nocera Inferiore, in via Fiano, all'interno di uno spiazzale di una ditta di logistica. Molto probabilmente, questa mattina, la procura conferirà incarico al medico legale per l'autopsia. Si procede con l'ipotesi di omicidio colposo. Il giovane lavorava come meccanico ed era stato regolarmente assunto. L'incidente mortale si era verificato lunedì mattina, alle 10.30. Il giovane è stato schiacciato da due motrici spinte da un terzo camion in manovra all'interno del piazzale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

