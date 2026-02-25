Morte Domenico la mamma deposita un audio del primario che lo operò | Diceva che voleva operarlo di nuovo per disperazione

In diretta con "È Sempre Cartabianca" Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico di due anni deceduto in seguito a un trapianto di cuore non riuscito effettuato all'ospedale Monaldi di Napoli, racconta di aver depositato alla Procura di Napoli un audio del primario che operò suo figlio. Presente al suo fianco anche l'avvocato Francesco Petruzzi., "Ho depositato la conversazione che ho avuto con il Dottor Oppido il giorno dopo aver avuto la possibilità, solo da parte sua, di un nuovo trapianto. Il succo della conversazione era proprio questo, gli chiedevo come mai fino alla sera prima non era più trapiantabile e il giorno dopo sì. Lui rispose che quella risposta era stata dettata dalla disperazione" ha spiegato Patrizia Mercolino a Bianca Berlinguer. "Il vero motivo del perché il trapianto fosse andato male non mi è mai stato detto. L'unica frase che mi sono sentita dire è stata: abbiamo un problema il cuore non parte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Cuore di ghiaccio al piccolo Domenico, l’audio del primario: “Avevo detto che era ancora operabile? Solo per disperazione”Patrizia Mercolino ha deciso di portare in Procura le parole del primario, che ha commentato con freddezza il cuore di Domenico: “Avevo detto che era ancora operabile? Solo per disperazione”.

Domenico Caliendo, la mamma deposita un audio in Procura, si attendono sviluppi: «Il chirurgo mi ha detto che era disperato»Domenico Caliendo è morto, e la madre ha consegnato un audio in procura, rivelando le parole disperate del chirurgo.

Temi più discussi: Addio al piccolo Domenico, la mamma: 'Chiedo giustizia'; Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; La madre del piccolo Domenico: È finita. Presto una fondazione per non dimenticare mio figlio.

Per la morte di Domenico c’è un settimo indagato. L’avvocato della famiglia: L’espianto poteva essere posticipatoI pm titolari del fascicolo hanno anche chiesto un incidente probatorio sul caso del trapianto con un cuore danneggiato. Slitta la data dei funerali. La mamma: Nessun bambino deve soffrire come il mi ... quotidiano.net

Francesco Borrelli alla Camera parla del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto a NapoliIl deputato napoletano Francesco Borrelli alla Camera dei Deputati interviene sul piccolo Domenico, morto dopo il trapianto a Napoli ... msn.com

Morte del piccolo Domenico Bolzano spiega gli errori fatti dall'Ospedale Monaldi di Napoli - facebook.com facebook

Morte Domenico, "non c'è stato alcun espianto del cuore" | Il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli" #napoli x.com