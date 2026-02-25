Morte Domenico i genitori del piccolo donatore del cuore | Un dolore che si rinnova

Da Bolzano arriva l'abbraccio dei genitori del bimbo donatore, Moritz, alla mamma di Domenico, il piccolo di due anni di Napoli morto dopo aver ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi. Quel cuore era, dunque, di Moritz, quattro anni, morto a Bolzano il 22 dicembre, dopo una settimana di agonia al San Maurizio. "E' un dolore che si rinnova, uno strazio che ha molto colpito anche noi", dicono ai media locali i genitori dall'Alto Adige commentando la triste vicenda di Napoli. Il loro sì alla donazione di organi, nei giorni del lutto, aveva in qualche modo riacceso in loro la speranza di dare nuova vita., L'occasione per trasformare la tragedia di Curon in una speranza di vita per Domenico è tragicamente sfumata in due mesi, morto il 21 febbraio. Moritz era caduto nella piscina Curunes, in Val Venosta, il 15 dicembre. Il ricovero in terapia intensiva in gravissime condizioni era durato una settimana; il 22 dicembre il decesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

