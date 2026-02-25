Morte Domenico arrivati gli ispettori del ministero a Bolzano

Sono arrivati, lontano dalle telecamere, all'ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. La scorsa settimana gli ispettori avevano già svolto le stesse procedure al Monaldi di Napoli. Per quanto riguarda invece l'inchiesta della Procura di Napoli, il Nas di Trento ieri si era recato all'ospedale bolzanino per una serie di accertamenti. I militari si sono fatti consegnare l'elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell'intera procedura di espianto e trasporto del cuore. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche:

Morte Domenico Caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personale

La tragedia del piccolo Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di Bolzano

Temi più discussi: Morto il piccolo Domenico dopo il trapianto con cuore danneggiato al Monaldi; Morte di Domenico, l’accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto; È morto Domenico, il bimbo di Napoli con il cuore bruciato. Sei avvisi di garanzia: sequestrati i cellulari dei medici indagati per omicidio colposo; Morte del bambino con il cuore bruciato, il punto sulle indagini per omicidio colposo e l'appello di Fagnani.

Morte Domenico Caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personaleSono arrivati, lontano dalle telecamere, all'ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore ... ilmattino.it

Morte di Domenico, scambio di accuse tra Napoli e BolzanoOggi gli ispettori del Ministero della Salute in Alto Adige. Domani in Campania l'incidente probatorio. Rimpallo di responsabilità tra gli ospedali ... rainews.it

L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico all’ospedale Monaldi, a causa di un trapianto di un cuore danneggiato. Un comune contenitore frigo da campeggio. Il box utilizzato per il trasporto del cuore per Domenico sequestrato per l’inchiesta aperta dall - facebook.com facebook

Morte Domenico, genitori piccolo donatore cuore:dolore si rinnova #napoli x.com