Morte di David Rossi | la nuova perizia rivela lesioni al volto compatibili con intimidazione finita male

Una nuova perizia rivela che le lesioni sul volto di David Rossi sono compatibili con un'aggressione finalizzata a intimidazione o estorsione, ma che è finita tragicamente. Questa scoperta suggerisce che il fatto potrebbe essere stato un episodio violento sfuggito al controllo. Gli esperti hanno analizzato le ferite e le modalità dell'aggressione, sollevando nuovi dubbi sulla dinamica dell'incidente. La questione rimane aperta e invita a ulteriori approfondimenti.

© Firenzepost.it - Morte di David Rossi: la nuova perizia rivela “lesioni al volto compatibili con intimidazione finita male”

SIENA – Svolta sul mistero della morte di David Rossi. Potrebbe celarsi un’aggressione finalizzata alla minaccia o all’estorsione, terminata invece con la tragedia. Sarebbe questa la pista su cui starebbe lavorando la Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo comunicazione di banca Mps, deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato giù dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, sede della banca. L’ipotesi sarebbe avvalorata dalla nuova perizia presentata dal medico legale Robbi Manghi e dal tenente del Ris Adolfo Gregori, consulenti tecnici della Commissione d’inchiesta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it Morte David Rossi, nuova perizia esclude suicidio: "Lesioni al volto non compatibili con caduta, c'è stata una lite nel suo ufficio"La morte di David Rossi si è verificata a causa di una lite avvenuta nel suo ufficio, poiché le lesioni al volto rilevate non sono compatibili con una caduta. David Rossi, la perizia lancia la pista di un'intimidazione finita male: "Lesioni sul volto non legate alla caduta"Una perizia indica che le lesioni sul volto di David Rossi non derivano dalla caduta, suggerendo che un'aggressione mirata potrebbe aver scatenato la tragedia. Caso MPS, morte di David Rossi: la nuova perizia parla per la prima volta di omicidio Temi più discussi: David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita male; Morte David Rossi, nuova perizia: lesioni non riconducibili a caduta; Mps, morte di David Rossi, la perizia del medico legale: Lesioni sul volto non riconducibili alla caduta, ma compatibili con una pressione del viso sulla finestra; Morte David Rossi, perizia: lesioni volto non legate a caduta, ipotesi urto contro fili metallo finestra Mps. David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita maleLa perizia della Commissione inchiesta: 'Sono compatibili con una pressione esercitataq da terze persone' (ANSA) ... ansa.it Morte David Rossi, altra perizia sconfessa il suicidio: Lesioni sul volto non riconducibili alla sola cadutaSecondo una nuova perizia le lesioni presenti sul volto di David Rossi, capo della comunicazione di Mps, sarebbero compatibili con pressioni esercitate ... fanpage.it Morte David Rossi, perizia: lesioni volto non legate a caduta, ipotesi urto contro fili metallo finestra Mps x.com Secondo i periti della commissione d'inchiesta, le ferite sul volto di David Rossi sarebbero causate da terze persone - facebook.com facebook