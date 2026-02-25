morta la bambina soffocata accidentalmente dal padre nel sonno a rieti

È morta, poche ore dopo il trasporto al Gemelli di Roma, la bambina di 10 mesi giunta al pronto soccorso del de Lellis di Rieti in condizioni disperate. La bimba, secondo quanto è stato riferito da fonti sanitarie, potrebbe essere soffocata nel sonno, schiacciata involontariamente dal peso del corpo del padre, mentre riposavano insieme nello stesso divano, anche se in un primo momento non era stata esclusa la possibilità di una morte bianca. La bimba era giunta in arresto cardiaco al de Lellis e trasferita d’urgenza con un elicottero al Gemelli, già in coma a causa di una grave ipossia. Dell’accaduto è stata informata la Procura di Roma, per l’eventualità di disporre l’autopsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

