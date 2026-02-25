Morì schiacciato da un’elica | 6 gli indagati

Lorenzo Bertanelli, tecnico di 36 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un’elica nel porto di Genova, causando l’apertura di sei indagini. La causa dell’incidente risale a un anno fa, quando l’uomo stava lavorando vicino a uno yacht. Le autorità hanno identificato e coinvolto sei persone nel procedimento, concentrate a verificare eventuali responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

Sale a sei il numero delle persone indagate per la morte di Lorenzo Bertanelli (nella foto), il tecnico di 36 anni schiacciato da un’elica nel porto di Genova un anno fa mentre lavorava intorno a uno yacht. La pm Daniela Pischetola ha anche chiesto l’incidente probatorio per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo e le eventuali responsabilità. In un primo momento erano stati iscritti il datore di lavoro, i tecnici e dirigenti della società che aveva costruito il thruster, e il project manager del cantiere Amico & Co. La nuova indagata è sempre dell’impresa costruttrice. A luglio gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3 di Genova, coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio, erano andati nei rispettivi uffici per acquisire documentazione sullo yacht e l’elica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Operaio morto travolto da un'elica: salgono a sei gli indagatiLorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni, è morto il 5 febbraio scorso dopo essere stato travolto da un’elica nel porto di Genova.

Genova, tragedia al porto: operaio schiacciato da elica da dueUn operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un'elica durante le operazioni di carico nel porto di Genova.

