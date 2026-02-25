Morgana va alla maratona Salirà su una bici speciale

Morgana Tilli ha deciso di partecipare alla Mezza Maratona, motivata dal desiderio di dimostrare la propria forza. La causa è la sua volontà di sensibilizzare sull'accessibilità e l'inclusione, pedalando su una bici speciale progettata per lei. La giovane, che utilizza una sedia a rotelle, si prepara con impegno per questa sfida, portando avanti anche la raccolta fondi per migliorare la sua casa. La sua avventura rappresenta un esempio di determinazione e coraggio.

di Sonia Fardelli Morgana Tilli, la giovane casentinese su una sedia a rotelle che per il suo trentesimo compleanno aveva chiesto su una piattaforma online fondi per installare un ascensore in casa, parteciperà domenica alla Mezza Maratona del. E lo farà grazie ad un un importante progetto di inclusione sociale che riunisce una trentina di runner aretini. Morgana salirà sulla prima K-Bike della provincia aretina, un mezzo speciale dedicato all'inclusione dei ragazzi con disabilità nei percorsi trail. Sarà accompagnata da un gruppo di spingitori che la sosterranno durante i 10 chilometri di percorso.