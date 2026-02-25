Montoro bancarotta fraudolenta e spaccio | arrestato 65enne

Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Montoro per bancarotta fraudolenta e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che i Carabinieri hanno rintracciato il suo indirizzo. La sua condotta ha portato all’emissione di un ordine di esecuzione pena, che è stato eseguito nelle ore scorse. Durante le verifiche, i militari hanno trovato elementi che collegano l’uomo alle accuse, rafforzando così l’azione delle forze dell’ordine nel territorio.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 65enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Le condanne derivano da diversi episodi criminosi commessi in Napoli, Milano e Firenze tra il 2011 e il 2020. Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino.

Condannato per bancarotta fraudolenta, 63enne rintracciato a Livorno e arrestatoI carabinieri di Livorno hanno arrestato un uomo di 63 anni condannato in via definitiva dal tribunale di Brescia per bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari.

CASSAZIONE MANFREDONIA Bancarotta fraudolenta documentale: ricorso in fatto, 50enne di Manfredonia condannato a pagare 3mila euroArriva fino in Cassazione la vicenda giudiziaria di un 50enne di Manfredonia, condannato per bancarotta fraudolenta documentale e già giudicato dalla Corte d’appello di Bari con sentenza del 17 giugno ... statoquotidiano.it

Cos'è la bancarotta documentale e quali sono le pene previste?La bancarotta documentale è un reato fallimentare; sanziona sottrazione o falsificazione delle scritture contabili se impediscono la ricostruzione del patrimonio. Pena fino a 10 anni. msn.com

