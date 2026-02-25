Montoro AV | bancarotta fraudolenta e spaccio in concorso – I Carabinieri arrestano un 65enne

Un uomo di 65 anni di Montoro è stato arrestato dai Carabinieri perché coinvolto in un caso di bancarotta fraudolenta e spaccio in concorso. La sua identificazione è stata possibile grazie a un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di una serie di attività illecite legate alle sue finanze e alla vendita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel centro del paese, dove l’uomo era stato visto più volte in compagnia di altri soggetti sospetti.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 65enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. I militari, rintracciato l’uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria per un cumulo di pene, dovendo l’arrestato espiare una pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione, in seguito a condanne definitive per i reati di “ bancarotta fraudolenta” e “ spaccio in concorso ”. Le condanne derivano da diversi episodi criminosi avvenuti commessi in Napoli, Milano e Firenze tra il 2011 e il 2020. Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Montoro (AV): furto aggravato e porto abusivo di armi – I Carabinieri arrestano un 48enneQuesta mattina i Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni, accusato di furto aggravato e porto abusivo di armi.

Montoro (AV) – Spendita di banconote false e possesso di arnesi da scasso: i Carabinieri arrestano un 40enne e denunciano due compliciI Carabinieri di Solofra hanno arrestato un 40enne di Montoro, accusato di aver tentato di truffare usando banconote false.

