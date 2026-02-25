Montella attende il verdetto | incerto il futuro dell’Ospedale di comunità

Montella, 25 febbraio 2026 – La città trattiene il fiato in attesa del tavolo tecnico regionale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I funzionari devono valutare la documentazione di Asl di Avellino e Comune su chi detiene l’immobile accanto al convento di San Francesco a Folloni e decidere se confermare o togliere l’ospedale di comunità dalla pianificazione della medicina territoriale. In ballo ci sono sei milioni di euro per il restauro conservativo dell’edificio e la collocazione strategica della sanità sul territorio. La proprietà resta contesa tra Comune e Frati Francescani. Tocca al Tribunale di Avellino dirimere il contenzioso legale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

