Montecitorio si illumina con la bandiera dell’Ucraina

La decisione di illuminare la facciata di Montecitorio con la bandiera dell’Ucraina deriva dal quarto anniversario dell’invasione russa, che ha portato a un forte richiamo internazionale. L’evento coinvolge l’installazione di luci che proiettano il tricolore ucraino per tutta la notte, creando un simbolo visibile di solidarietà. L’illuminazione ha attirato l’attenzione di passanti e politici, che si fermano a osservare la luce che attraversa il palazzo. La proiezione durerà fino alle prime ore di domani.

ROMA – In occasione del quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Camera dei Deputati illumina la facciata principale di Palazzo Montecitorio con la proiezione della bandiera nazionale dell'Ucraina dal tramonto di oggi, martedì 24 febbraio, all'una di mercoledì 25. Questa iniziativa simbolica rappresenta la solidarietà dell'Italia nei confronti del popolo ucraino. L'articolo L'Opinionista.