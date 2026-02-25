Montagna | Calderoli ' nuovo elenco con 3715 Comuni passaggio sarà graduale '

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il nuovo elenco ricomprende 3715 Comuni montani, a fronte degli oltre 4000 contenuti nel precedente. I Comuni non inclusi non soddisfano le caratteristiche di altimetria e pendenza individuati in attuazione della legge sulla montagna. Segnalo peraltro che, nella proposta definitiva di classificazione, tali criteri sono stati declinati nel senso di ricomprendere anche Comuni con un'altitudine media ridotta (superiore a 350 metri) e una percentuale molto limitata di pendenza, collocati soprattutto nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno. In ogni caso, la stessa legge riconosce autonomia alle Regioni nell'assegnazione degli stanziamenti, in sede di utilizzo della quota regionale del Fosmit". Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione della Lega a proposito della nuova lista di Comuni montani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

