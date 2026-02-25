Monica Boggioni tedofora paralimpica | Sarà la mia migliore fisioterapia

Monica Boggioni, atleta paralimpica, definisce la fiaccola che oggi porta a Milano come la sua miglior fisioterapia. La scelta di usare questa parola deriva dalla sensazione di rinascita e energia che prova durante il gesto. Boggioni si prepara con entusiasmo a attraversare le strade della città, portando un messaggio di speranza e determinazione. Con il suo entusiasmo, vuole ispirare chi sostiene lo sport paralimpico. La sua corsa si svolge sotto gli occhi di molti passanti.

"È la mia migliore fisioterapia": Monica Boggioni defisce così la fiaccola paralimpica che oggi porterà a Milano. Dopo un brutto incidente che le ha provocato la frattura scomposta di radio e ulna al polso destro, infatti, la nuotatrice ha ripreso ad allenarsi e a fare fisioterapia fino a quando via mail le è arrivata una sorpresa che le ha aperto il cuore: il Comitato olimpico le ha chiesto di diventare tedofora. "Sono felice e onorata di questa opportunità – dice l’atleta, 27 anni, vincitrice di sei medaglie paralimpiche, un oro e cinque bronzi, di undici ori mondiali e di nove ori europei – Credo sia un’occasione unica perché le Paralimpiadi si disputano in Italia e fortunatamente persino vicino a Pavia ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

