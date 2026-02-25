Moni Ovadia e Ferrero per la Palestina a La Rotta

La giornata, organizzata in collaborazione con il Coordinamento Valdera per la Palestina al circolo Arci “Il Botteghino” di La Rotta, è inserita nella campagna nazionale che il Prc, insieme a tante realtà nazionali ed internazionali, associazioni e singole personalità, porta avanti per la liberazione del leader riconosciuto della resistenza palestinese. Obiettivo della campagna è anche quello della «liberazione dei prigionieri palestinesi attualmente detenuti». 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Moni Ovadia riparte da Melville. Parte la tournée di “Moby Dick“Moni Ovadia riparte con la sua tournée teatrale dedicata a “Moby Dick”.

Moni Ovadia. L’eterna sfida di Moby DickMoni Ovadia ha condiviso la sua riflessione sulla Balena Bianca, paragonandola alla figura che ha rappresentato per Achab e lasciando aperta la domanda su cosa significhi ancora per lui.