Moige plaude a Valditara sui beni comuni | Il rispetto è un valore fondamentale che si forma a scuola e in famiglia

Il Moige sostiene l'iniziativa di Valditara sui beni comuni. Per i genitori, "vivere e studiare in ambienti puliti" educa alla cittadinanza attiva e richiede il coinvolgimento delle famiglie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Giornata del Rispetto pensando ad Abu. Valditara: «Valore che si insegna e si impara. La scuola deve essere un porto sicuro»In occasione della Giornata del Rispetto, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sottolinea l’importanza dell’insegnamento e dell’apprendimento dei valori di rispetto e convivenza civile.

Valditara al Frisi di Quarto Oggiaro: "Questa è una scuola che integra. E forma professionalità essenziali"Il ministro Valditara ha visitato il Frisi di Quarto Oggiaro, sottolineando l'importanza di una scuola che integra e forma professionalità essenziali.