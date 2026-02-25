Modigliana Cheli Attivazione attacca | Cantiere pubblico senza cartelloni di sicurezza

Secondo Cheli, il cantiere centrale del Comune sarebbe “privo di cartellonistica informativa sulle normative, sulla sicurezza e sui dati del progettista” A Modigliana si accende il dibattito politico attorno al cantiere comunale situato in piazza Don Minzoni. A sollevare la questione è il capogruppo di minoranza Adriano Cheli (ModiglianAttivAzione), che in una nota formale indirizzata al sindaco Jader Dardi, agli operatori dell’edilizia e ai cittadini, segnala la presunta assenza della cartellistica obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Cheli pone anche una questione di coerenza istituzionale: “Come possiamo pretendere che gli artigiani, i geometri, gli ingegneri e tutti gli operatori dell’edilizia che lavorano per il privato rispettino le leggi e le normative, se noi come Comune non facciamo altrettanto?”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

