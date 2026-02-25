Modifiche alla viabilità di nuovo in vigore per la partita di campionato Modena-Padova

Sabato 28 febbraio divieti di transito e sosta nelle vie limitrofe all’impianto sportivo e in zona Stazione. Attivo il deposito protetto per chi si reca allo stadio in bicicletta In occasione della partita di calcio Modena-Padova, in programma sabato 28 febbraio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato e gratuito collocato accanto al Braglia previsto dal progetto "In bici allo stadio". Dalle 7 del mattino è vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli, via Fontanelli e zona Stazione. Dalle ore 10.30 circa, inoltre, scattano progressivamente le chiusure al transito in viale Montecuccoli, in piazza Tien An Men, in viale Fontanelli e in viale Monte Kosica. Temporanee chiusure sono previste anche in zona Stazione, che rimarrà sempre accessibile da Porta Nord. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

