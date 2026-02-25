Modena bloccata | stop a diesel e combustioni per tre giorni

Modena e provincia sotto la morsa dello smog: ecco cosa cambia per i cittadini. Modena e altri comuni dell’Emilia-Romagna si preparano a tre giorni di restrizioni antismog. Fino a venerdì 27 febbraio, in attesa del prossimo controllo, scattano limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti e divieti per le combustioni domestiche. La misura, decisa dall’Agenzia regionale per la prevenzione, la sicurezza e l’ambiente, è scattata dopo che le previsioni hanno indicato un superamento del limite giornaliero delle PM10. Il cielo nuvoloso e i venti deboli non bastano a disperdere le particelle. Le previsioni indicano una probabilità di pioggia del 20%, ma non sufficiente a risolvere il problema. Le misure, già in vigore da giorni, si estendono ora a Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco Emilia, Maranello e Fiorano Modenese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

