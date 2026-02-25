MMA amatoriali ufficiale l’ingresso in FIJLKAM | nasce il nuovo settore federale

Le Mixed Martial Arts entrano nell’orbita ufficiale della FIJLKAM e della United World Wrestling: debutto internazionale a maggio agli Europei di Yerevan, primo Campionato Italiano ad aprile. Le MMA amatoriali italiane hanno ora un riconoscimento formale e un percorso istituzionale definito. La FIJLKAM ha annunciato la nascita del Settore MMA Amatoriale, integrando la disciplina sotto l’egida della United World Wrestling, organismo internazionale che governa la lotta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il primo appuntamento internazionale è fissato dal 28 al 31 maggio a Yerevan, in Armenia, sede dei Campionati Europei Under 20 e Senior targati UWW. 🔗 Leggi su Sportface.it

Le MMA entrano in FIJLKAM: è una svolta storicaLe MMA entrano ufficialmente nella FIJLKAM, portando a un riconoscimento concreto dello sport in Italia.

Argomenti discussi: MMA amatoriali entrano in FIJLKAM, è svolta internazionale; Le Mma amatoriali entrano in Fijlkam: una svolta internazionale; Le MMA entrano in FIJLKAM: è una svolta storica.

Le Mma amatoriali entrano in Fijlkam: una svolta internazionaleUna mossa che proietta la disciplina nell’alveo della United world wrestling (Uww), l'organismo internazionale che governa la lotta ... repubblica.it

È ufficiale: sono aperte le iscrizioni ai casting della nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno La sfida più golosa della TV sta tornando e la produzione ha avviato la raccolta delle candidature per aspiranti pasticceri amatoriali pronti a mettersi in gioc - facebook.com facebook