MMA amatoriali ufficiale l’ingresso in FIJLKAM | nasce il nuovo settore federale

Le Mixed Martial Arts entrano nell'orbita ufficiale della FIJLKAM e della United World Wrestling: debutto internazionale a maggio agli Europei di Yerevan, primo Campionato Italiano ad aprile. Le MMA amatoriali italiane hanno ora un riconoscimento formale e un percorso istituzionale definito. La FIJLKAM ha annunciato la nascita del Settore MMA Amatoriale, integrando la disciplina sotto l'egida della United World Wrestling, organismo internazionale che governa la lotta. Il primo appuntamento internazionale è fissato dal 28 al 31 maggio a Yerevan, in Armenia, sede dei Campionati Europei Under 20 e Senior targati UWW.

