mjf e hangman page stanno andando verso un vicolo cieco

MJF e Hangman Page si trovano in una fase difficile a causa di tensioni interne che si sono acuite durante gli ultimi incontri. Le divergenze tra i due wrestler hanno portato a scontri sul ring e a discussioni che hanno coinvolto anche altri membri della federazione. La situazione rischia di compromettere la loro collaborazione futura e di creare una crisi nella storyline principale. La AEW si prepara a gestire questa complicata fase.

Attenzione ai pericoli nelle storie. In diverse occasioni, la AEW è andata a impelagarsi in situazioni complesse, dalle quali non è poi riuscita ad uscire o ha fatto fatica ad uscirne. Penso sia nella memoria di tutti come la ripresa di MJF vs Adam Cole a parti invertite sia stata una delle cose più brutte (in termini di storyline) che si siano mai viste nella compagnia. E anche con i primi Death Riders erano entrati in una spirale complicata, dalla quale sono riusciti a fuggire appena in tempo per veder trionfare Hangman Page. Non stupisce se due dei succitati siano ora in una situazione molto molto difficile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

