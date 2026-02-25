Mio figlio di sei mesi rifiuta le pappe più dense | è normale?

Un genitore si preoccupa perché il suo bambino di sei mesi rifiuta le pappe più dense e preferisce quelle liquide. La causa potrebbe essere legata alla fase di adattamento o a una semplice preferenza personale del piccolo. Il bambino ha iniziato lo svezzamento e mostra resistenza solo verso le consistenze più compatte, mentre accetta senza problemi quelle più fluide. La situazione diventa una sfida quotidiana per la famiglia, che cerca di capire come procedere.

Salve, il mio bimbo di 6 mesi ha iniziato lo svezzamento ma rifiuta categoricamente le pappe più dense, ma accetta volentieri quelle molto liquide. È una questione di abitudine o può indicare un problema di altro tipo? Grazie mille Buongiorno signora, esclusa un’infiammazione alla gola che potrebbe rendere difficoltosa la deglutizione, non credo che la situazione che descrive sia indicativa di un problema. Da nuove linee guida il passaggio da alimentazione a base di latte a cibi complementari di consistenze diverse inizia intorno ai 6 mesi ed è un processo graduale. Lei si trova appena all’inizio, evidentemente il suo bimbo necessita di un po’ più tempo per prendere confidenza con nuove consistenze. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Genitori e gioco, quando “Non mi piace giocare con mio figlio” è normaleMolti genitori si ritrovano a pensare o a dire apertamente che non hanno voglia di giocare con i figli.

Argomenti discussi: La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; Fine di un'agonia, si è spento il piccolo Domenico, la mamma: una Fondazione in nome di mio figlio. Si aggrava la posizione degli indagati; Raf torna a Sanremo: Ho scritto con mio figlio un brano per mia moglie; Una fondazione in nome di mio figlio.

Ciao a tutti, mio figlio di 15 anni vuole avvicinarsi alla lettura di libri thriller psicologici, quali secondo voi potrebbero appassionarlo Grazie mille - facebook.com facebook

#24febbraio NESSUN RISPETTO. NESSUNA PIETÀ. NESSUNA GIUSTIZIA. Mio figlio Giovanni aveva 22 anni. È morto a poco più di 100 metri dal traguardo di una corsa ciclistica. Ha donato i suoi organi, regalando speranza e vita ad altre persone. Un gesto i x.com