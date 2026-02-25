Mio figlio di sei mesi rifiuta le pappe più dense | è normale?

Una madre si rivolge a un professionista per chiedere se sia normale che il suo bambino di sei mesi rifiuti le pappe più dense durante lo svezzamento, preferendo invece quelle molto liquide. La domanda riguarda il comportamento alimentare del neonato in questa fase di sviluppo, senza ulteriori dettagli sui segnali o le reazioni del bambino. La questione riguarda esclusivamente le preferenze del bambino durante l’introduzione dei nuovi cibi.

Salve, il mio bimbo di 6 mesi ha iniziato lo svezzamento ma rifiuta categoricamente le pappe più dense, ma accetta volentieri quelle molto liquide. È una questione di abitudine o può indicare un problema di altro tipo? Grazie mille Buongiorno signora, esclusa un’infiammazione alla gola che potrebbe rendere difficoltosa la deglutizione, non credo che la situazione che descrive sia indicativa di un problema. Da nuove linee guida il passaggio da alimentazione a base di latte a cibi complementari di consistenze diverse inizia intorno ai 6 mesi ed è un processo graduale. Lei si trova appena all’inizio, evidentemente il suo bimbo necessita di un po’ più tempo per prendere confidenza con nuove consistenze. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

