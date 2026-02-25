Minimarket horror chiuso a Rimini | maxi multa emerse gravi violazioni igienico-sanitarie

È stata disposta la chiusura immediata di un minimarket situato davanti alla stazione di Rimini a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e igiene alimentare. Il provvedimento è stato emesso dopo un controllo congiunto delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie, volto a tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori. Controlli straordinari nella zona della stazione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Il controllo ha visto la partecipazione coordinata della Polizia di Stato di Rimini, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), della Polizia Locale e dei tecnici dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL della Romagna. L’intervento si è concentrato su un pubblico esercizio e su un minimarket ubicati nell’area antistante la stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

