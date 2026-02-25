Mille firme in tempi record per dire no all’agrivoltaico sulla collina del Tesoro
Oltre mille firme raccolte dal Comitato "Tutela Via del Tesoro" sono state depositate all’Ufficio Protocollo del Comune di Falconara. Sono le sottoscrizioni di coloro i quali si oppongono alla realizzazione del "progetto di un impianto agrivoltaico da 9,99 Mwp proposto dalla società Tep Renewables " nella zona collinare della stessa via del Tesoro. Per il Comitato, si tratta di un risultato "importante raggiunto in tempi record: in soli dieci giorni sono state raccolte ben 1.069 firme, dato che dimostra in modo chiaro e concreto la partecipazione della cittadinanza e la forte sensibilità sul tema". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Impianto agrivoltaico da 20 ettari sulle colline di Via del Tesoro: il Comitato solleva dubbi e chiede tutelaUn impianto agrivoltaico di quasi 10 megawatt sorgerà sulle colline di Falconara, coprendo circa 20 ettari.
Referendum sulla riforma della giustizia, appello per il "no": raccolte mille firme a PalermoA Palermo, più di mille persone hanno firmato un appello contro la riforma della magistratura, denunciando i rischi di un indebolimento dell’indipendenza giudiziaria.
Temi più discussi: Mille firme in tempi record per dire no all’agrivoltaico sulla collina del Tesoro; Referendum sulla riforma della giustizia, appello per il 'no': raccolte mille firme a Palermo; Raccolte 500 firme per la scuola materna; Lega: 'Io sto col poliziotto' 100 firme.
Scuola, raccolte mille firme per salvare il tempo pienoSono quasi mille le firme raccolte dai genitori della scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto, a sostegno del tempo pieno nell’istituto. Lo annuncia Jessica Amadio, portavoce delle mamme e dei papà, ... ilrestodelcarlino.it
5 per mille, 18 milioni di firme: è recordNon sono ancora disponibili dati ufficiali, ma certamente con 714mila firme in più rispetto all’edizione precedente è cresciuto anche lo sforamento del tetto, rispetto ai 28 milioni del 2023. Secondo ... vita.it
Raccolte 7 mila firme in Piemonte (di cui mille in provincia) contro l’aumento dei prezzi e i continui disservizi. Nuovi disagi in vista - facebook.com facebook
Da quando il tifo organizzato ha pubblicato il comunicato con cui appoggia la Lettera al presidente Lotito, quattro ore fa, sono arrivate più di mille firme: sono 250 all’ora, 40 al minuto, più di una ogni due secondi. Un’impennata incredibile che fa sperare, @a x.com