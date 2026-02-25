Milena Cantù e Claudia Cocomello chi sono le ex mogli di Fausto Leali | Le tradivo

Come è ben noto, il celebre cantante Fausto Leali, prima di incontare Germana Schena (la sua attuale moglie) è reduce da due matrimoni. Le ex mogli di Fausto Leali sono Milena Cantù e Claudia Cocomello. Con la prima il matrimonio è durato circa quindici anni, e ha visto la nascita di due figlie, Deborah e Samantha. Poi nella vita di Leali è arrivata la seconda moglie e altri due figli, Francis Faustino e Lucrezia. Dal 2014, invece, l’artista è felicemente sposato con Germana Schena, conosciuta dapprima tra le sue coriste. La prima moglie, Milena Cantù, esordì nella musica collaborando proprio con il gruppo artistico del cantante. I due sono stati fidanzati nei primi anni ’60, debuttando nel Clan nel 1964 con Eh!, già (lasciami entrare). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

