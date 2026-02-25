Milano-Olympiacos 3-0 | le campionesse dei playoff affrontano il VakifBank ai quarti

Nel contesto delle gare internazionali di volley, la Vero Volley Milano archivia rapidamente l’incontro con Olympiacos, chiudendo la contesa in tre set e assicurando il passaggio al turno successivo. La prestazione collettiva è stata guidata da una dominante gestione della fase offensiva e da una difesa ordinata, che hanno imposto un ritmo continuo dall’inizio alla chiusura del match. Il punteggio complessivo è stato di 3-0 in favore di Milano, con i parziali 25-12, 25-18 e 25-11. La durata complessiva dell’incontro è stata di 66 minuti, suddivisi in tre set di 18, 22 e 26 minuti. In evidenza nella serata è stata Elena Pietrini, autrice di 13 punti e arricchita da tre muri, risultando la miglior realizzatrice della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

