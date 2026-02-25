Milano | gip ' contro Cinturrino fatti allarmanti poliziotto violento e fuori dalle regole'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Se per il gip di Milano Domenico Santoro si può escludere il pericolo di fuga, sussistono, per contro, "rilevantissime esigenze" per lasciare in carcere l'assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. Circostanze "assolutamente allarmanti", alla luce del fatto che il poliziotto ha esploso un colpo d'arma da fuoco nei confronti di un uomo che, di fatto, si trovava "in posizione di fuga e che non costituiva una effettiva fonte di pericolo o anche solo di minaccia". Contro il 41enne ora rinchiuso a San Vittore pesa anche "l'elevata carica di violenza palesata sul posto", tanto che il collega incaricato di andare a prendere lo zaino "temeva che Cinturrino potesse finanche colpirlo alle spalle". Nello zaino era contenuta la pistola a salve (lasciata accanto alla vittima), ossia l'arma con cui l'agente fermato ha alterato la scena del delitto e simulato la sussistenza di un'ipotesi di legittima difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

