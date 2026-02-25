Milano | gip ' Cinturrino ha sparato per uccidere Mansouri nessun dubbio'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Il poliziotto del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino quando ha sparato contro Abderrahim Mansouri, 28 anni, voleva ucciderlo. Ne è convinto il gip di Milano Domenico Santoro che non ha convalidato il fermo, non sussistendo il pericolo di fuga, ma ha lasciato l'assistente capo in carcere. "Le caratteristiche e le modalità dell'azione compiuta dal Cinturrino appaiono chiaramente assistite da un grave quadro indiziario della volontà omicida". In particolare, "il tipo di arma usata, la sua micidialità, la posizione reciproca tra aggressore e vittima (con quest'ultima in una sostanziale posizione di fuga), le capacità dell'indagato nel maneggiare e utilizzare l'arma, la parte vitale del corpo del Mansouri oggetto di mira (il cranio) e, conseguentemente, attinta risultano univoca dimostrazione dell'intento del Cinturrino di uccidere il Mansouri, senza che spazio possa in atto aprirsi a dubbi sul reale suo volere", scrive il gip nel suo provvedimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Arresto Carmelo Cinturrino, l’avvocato del poliziotto 41enne: “Nessun rapporto con Mansouri, proiettile sparato deviato” - VIDEOPiero Porciani, avvocato di Carmelo Cinturrino, ha spiegato che il suo cliente non aveva alcun legame con Mansouri e che il proiettile deviato ha causato l’incidente.

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: “Allarmanti potenzialità criminali”. Perché ha sparato contro Abderrahim Mansouri?Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato dopo aver sparato contro Abderrahim Mansouri, a causa delle sue potenzialità criminali percepite.

Temi più discussi: Cinturrino si scusa e nega lo spaccio. Le accuse degli altri agenti: Pazzo, chiedeva soldi e droga; Milano, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario dello spacciatore ucciso a Rogoredo. Il pm: Poteva uccidere ancora e fuggire, ha diversi alloggi; Rogoredo, Carmelo Cinturrino davanti al gip: Chiedo scusa, quella sera ho perso la testa. L'altro agente: È un pazzo; Carmelo Cinturrino resta in carcere, disposta la custodia cautelare. Ordinata la destituzione (prima del processo).

Cinturrino, il gip di Milano Da lui metodi intimidatori e nessuno spirito collaborativoAltri dettagli negli interrogatori dei colleghi accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. La compagna: Se ha sbagliato, pagherà. La Procura: l'arma messa accanto alla vittima dopo l'omici ... rainews.it

Milano: gip, 'Cinturrino ha sparato per uccidere Mansouri, nessun dubbio'Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Il poliziotto del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino quando ha sparato contro Abderrahim Mansouri, 28 anni, ... iltempo.it

Resta in cella l'assistente capo di polizia, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. Il gip di Milano Domenico Santoro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la c - facebook.com facebook

Gip Milano, Cinturrino resta in carcere. Disposta la custodia cautelare per l'omicidio del pusher di Rogoredo #ANSA x.com