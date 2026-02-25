Milano-Cortina la Cerimonia di chiusura sfonda tra le donne

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha attirato l’attenzione per il coinvolgimento crescente delle donne. La presenza femminile si è fatta notare con entusiasmo e determinazione, riflettendo una tendenza evidente nel mondo dello sport. Durante l’evento, molte atlete e figure femminili hanno ricevuto applausi e riconoscimenti. La manifestazione ha sottolineato il ruolo sempre più centrale delle donne in ambito olimpico e sportivo.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cerimonia di Chiusura Olimpiadi ) L'Olimpiade è donna. A cominciare dalle nostre straordinarie atlete: Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Lisa Vittozzi, Michela Moioli, Sofia Goggia e le altre che hanno fatto incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali appena concluse. Ma anche per la forte presa che l'audience ha avuto sul pubblico femminile con punte del 40% in occasione di gare come l'oro in gigante della Brignone o quello della Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e del 30% per le imprese della Vittozzi nel biathlon o per il record di medaglie olimpiche della Fontana.