Dopo l’approdo in Italia a Torino, oggi la fiaccola paralimpica è arrivata a Milano in piazza Duomo, dove i due tedofori Giorgio Minisini e Arianna Sacripante hanno acceso il braciere davanti al presidente della Regione, Attilio Fontana, e al sindaco Giuseppe Sala. Mentre la fiaccola entrava in piazza, sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele II è stata proiettata una scritta luminosa: “I disabili vivono le Olimpiadi ogni giorno. Aumentate la pensione e no guerre”. Domani la fiamma andrà a Roma e proseguirà il suo viaggio coinvolgendo 501 tedofori fino al 6 marzo, data della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpiadi a Verona. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, fiaccola paralimpica in piazza Duomo: scritta su Galleria ‘aumentate pensioni’

Leggi anche:

Milano Cortina, la Fiaccola è giunta in piazza Duomo: al via i giochi

Paralimpiadi Milano Cortina: la Fiamma Paralimpica arriva a Piazza Duomo. Il programma degli eventi

Temi più discussi: XIV Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Sabato 28 febbraio Trento accoglierà la Fiamma Paralimpica; Fiaccola paralimpica: convenzione tra Provincia e Comune di Bolzano; Torino riaccende il sogno: la Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 parte da Piazza Castello; La fiamma per le Paralimpiadi arriva a Milano: la tappa in piazza Duomo.

Milano Cortina, fiaccola paralimpica in piazza Duomo: scritta su Galleria ‘aumentate pensioni’(LaPresse) Dopo l'approdo in Italia a Torino, oggi la fiaccola paralimpica è arrivata a Milano in piazza Duomo, dove i due tedofori Giorgio ... stream24.ilsole24ore.com

La fiamma per le Paralimpiadi arriva a Milano: la tappa in piazza DuomoLa fiamma delle Paralimpiadi arriva a Milano. Mercoledì 25 febbraio la città sarà protagonista della tappa del viaggio della fiamma dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 con l'arrivo in piazza ... milanotoday.it

Dopo Milano-Cortina si riaccende la fiamma olimpica: Roma guarda al 2040 e in Campidoglio lo scontro è già aperto. Una mozione di Azione chiede di avviare le attività esplorative per la candidatura, mentre dal fronte politico arrivano entusiasmo e frenate. C - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, al via il viaggio della Fiamma: le tappe, fino all’Arena di Verona x.com