Milano colpisce Deliveroo | rider pagati 2 euro a consegna indagine

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, estendendo l’indagine sul caporalato nel settore del food delivery che aveva già coinvolto Foodinho-Glovo. Su delega del pm Paolo Storari, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito un provvedimento d’urgenza che prevede la nomina di un amministratore giudiziario incaricato di vigilare sulle modalità di gestione dei rider. Le accuse: sfruttamento e paghe sotto la soglia di povertà. Milano diventa epicentro di un’inchiesta che rischia di cambiare le regole del lavoro digitale. Dopo l’allarme lanciato dal dossier Nidil Cgil, che parlava di compensi fino a 2 euro a consegna, ora la magistratura interviene con provvedimenti concreti. La Procura ha rilevato compensi fino al 90% inferiori ai minimi contrattuali, con uno scostamento medio di circa 5.000 euro annui lordi per il 75% dei ciclofattorini. Un quadro che, secondo gli inquirenti, configura uno stato di bisogno sistematico tra i lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

